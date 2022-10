Kaljulaid: EKRE ja Mart Helme esindavad Venemaa huve

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme rääkis täna Rus.ERRi otsesaates, et erakond on sõjast rääkides algusest peale neutraalset joont hoidnud ning et nad ei toeta ei Ukrainat ega Venemaad, vaid rahu.

«Meie seisukoht parimast väljapääsust - rahuleping. Nii raske kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku. Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt,» sõnas Helme.

«Sellega on EKRE lõplikult rebinud endalt maski. EKRE ja Mart Helme esindavad Venemaa huve,» sõnas parlamendis riigikaitsekomisjoni juhtiv Kaljulaid.

Sotsiaaldemokraadi sõnul on kahtluse all, kas riiki juhtides lähtuks EKRE ikka Eesti julgeolekupoliitika alustest: «Meie julgeolekupoliitika alustes seisab, et kaitseme end kuitahes ülekaaluka vastase vastu. Kuid kas me saame olla kindlad, et Eesti lähtuks sellest põhimõttest ka siis, kui EKRE on valitsuses? Kui Venemaa tungiks Eestile kallale ja okupeerinud osa meie territooriumist, kas siis tuleb Mart Helme ja ütleb: Ma ei ole Venemaa poolt, aga ma ei ole ka Eesti poolt, ma olen rahu poolt.»