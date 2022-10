Valitsus kinnitab neljapäeval Vene naftatoodete impordikeelu

Välisminister Urmas Reinsalu on sellel nädalal öelnud, et keeld hakkab kehtima juba detsembri algusest.

Praegu kehtivate üleeuroopaliste sanktsiooniotsuste järgi võib naftast saadud bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlisid importida 5. detsembrini ning muid naftaõlisid 5. veebruarini. Seda juhul, kui ettevõtjad olid lepingu sõlminud enne 4. juunit.

«Me oleme näinud, et Euroopa Liidul on kehtestatud astmeline üleminekuperiood Venemaa toornafta ja naftasaaduste sissetoomise ja transiidi sanktsioneerimiseks, lõpuga järgmise aasta veebruaris. Ja oleme näinud, et tulenevalt Eesti geograafilisest asukohast – naabrus Venemaaga ja meie sadamad –, on transiit ikkagi jätkunud. Eesti seisukoht on kogu aeg olnud, et see tuleks kiiresti lõpetada,» ütles välisminister teisipäeval Postimehele.

«Võttes ka arvesse asjaolu, et riigikogu tunnistas Putini režiimi terroristlikuks ning sõda on läinud uude ja verisemasse faasi, langetas valitsus juba ülemöödunud nädalal põhimõttelise otsuse, ning ma loodan, et langetatakse ka formaalne määrus. See tähendab üleminekuperioodi lühendamist: 5. detsembrist tuleb Vene nafta ja naftatoodete transiit Eestis täielikult lõpetada,» lisas Reinsalu.