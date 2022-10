Komisjon tahab kirja Pentus-Rosimannuse kohta europarlamendile ära saata

Mille vastu Reformierakond protestib?

Pöördumise projektis seisab: «Esiteks, vastavalt Eesti seadustele on keelatud isikutel osaleda otsustusprotsessis, mis toovad neile isiklikku kasu. Eesti kriminaalkoodeks näeb selle keelu rikkumise eest ette kuni kolme aastase vangistuse. On selge, et Keit Pentus-Rosimannus on nimetatud keeldu rikkunud, parlamendi erikomisjon on selle praeguseks üheselt tuvastanud. Ta rikkus toimingupiirangu keeldu teadlikult, tahtlikult ja süsteemselt.»

Reformierakonna kinnitusel on need väited valed, kuna kandidaadi nimetamisega seotud erapooletud riigiametnikud on kinnitanud, et nimetamisprotseduur oli korrektne ja toimingupiirangu rikkumist ei toimunud. Reformierakond toob sealjuures välja riigisekretäri Taimar Peterkopi, rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksa, peaministri Kaja Kallase, siseminister Lauri Läänemetsa ja riigikogu aseesimehe Helir Valdor Seederi varasemalt öeldu.

Reformierakond nimetaks valeks ka Helme väiteid, mis käsitlkevad Pentus-Rosimannuse mainet. Helme kirjutab: «Teiseks, kontrollikoja liikmelt eeldatakse laitmatut mainet (fitand proper). Pole kahtlust, et Keit Pentus-Rosimannus ei täida seda nõuet. Tema, tema abikaasa ja tema isa on seotud väga laialdast ühiskondlikku kõlapinda saanud kohtusaagaga, kus teda ja tema lähedasi süüdistati firma pankrotistumises, pankrotipesast ebaseaduslikult raha välja kantimises ning võlausaldajate teadliku kahjustamises. Kohus kestis pikki aastaid, Keit Pentus-Rosimannus jäi osaliselt süüdi alamas astmes ja ringkonna astmes, kuid kõrgem kohtuste saatis asja uuesti arutamiseks alamasse astmesse ning selleks ajaks olid mitmed asitõendid hävinenud. Väärib märkimist, et asitõendite kadumine ja hävitamine toimus riigiametites ajal, kui tema erakond oli võimul. Sellest hoolimata ilmnes kohtusaaga käigus äärmisel inetuid fakte, muu hulgas oli Keit Pentus-Rosimannus seotud 200 000 euro sularaha kõrvaldamisega pankrotis firma arvetelt ning seotud fiktiivsete laenulepingute tagantjärgi vormistamisega, et sularaha eemaldamist varjata. On selge, et hoolimata pika kohtupidamise lõpus tehtud õigeksmõistvast otsusest ei ole Keit Pentus-Rosimannusel laitmatut mainet.»

Reformierakonna kinnitusel on ebakohane pöördumise projektis esitatud hinnang, et Keit Pentus-Rosimannus on tema vastu esitatud süüdistuste tõttu Euroopa Kontrollikoja Eesti esindaja ametikohale sobimatu. Kohtud on kinnitanud, et kõik Keit Pentus-Rosimannuse ja tema abikaasa Rain Rosimannuse vastu esitatud nõuded olid täies ulatuses alusetud. Asjaolu, et Keit Pentus-Rosimannuse vastu esitati alusetuid süüdistusi, ei muuda teda Euroopa Kontrollikoja Eesti esindaja ametikohale sobimatuks.

Reformierakond peab valeks ka väidet, et kontrollikoja liikmelt eeldatakse audiitori kogemust ning «on fakt, et Keit Pentus-Rosimannus pole mitte kunagi mitte ühelgi moel töötanud audiitorina või auditeerimistegevusega soetud ametis». Reformierakond toob esile, et Euroopa kontrollikoja kandidaadi sobivusele annab hinnangu riigikontrolör, kes hindas Keit Pentus-Rosimannuse töökogemuse piisavaks.

Reformierakond leiab, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ei tohiks endale lubada taoliste ilmsetel valeväidetel põhinevate alusetute seisukohta esitamist ja avaldamist mitte ühelgi viisil ega vormis. «Riigikogu on rahva esindusorgan, kes nii ise kui oma komisjonide kaudu peab austama kohtute poolt tehtud lahendeid ja isikute, sealhulgas avaliku elu tegelaste õigusi. Eriti selliseid, mis kohtus on juba kaitset leidnud. Eesti on õigusriik ja riigikogu selle keskse institutsioonina peab käituma ja toimima väärikalt - õigusriigi vääriliselt,» rõhutas erakond.