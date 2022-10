Zelenskõi sõnul on peamine hoida valgust oma südames

«Barbarid ründavad meie energiasüsteemi. Aga ma olen kindel, et saame sellest pimedusest üle julgelt ja väärikalt. Peaasi on hoida valgust oma südames. Ja igaühel on oma valgus. Mõne jaoks on see isa, mõnele on see seltsimees või vend, kellegi jaoks on see armastus ja kallis lähedal või kellegi jaoks tema esimene kohtamine. Aga ma olen kindel, et Ukraina on meie kõigi peamine valgus. Tema nimel me võitleme ja võidame. Olen kindel! Au Ukrainale!» rääkis riigipea.