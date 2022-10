IAEA viib läbi "räpase pommi" väidete sõltumatu kontrolli

«IAEA inspektorid viivad läbi sõltumatu kontrolli, et tuvastada tuumamaterjali mis tahes ümbersuunamine kaitsemeetmete raames või deklareerimata tuumamaterjali tootmise või töötlemise. Kontrolliga tagatakse, et deklareerimata tuumamaterjaliga seotud tegevusi ei ole,» ütles agentuuri Rafael Grossi.

Agentuur teatas ühtlasi, et kontrollis kuu aega tagasi ühte kahest kõnealusest kohast ja seal ei leitud märke deklareerimata tuumategevusest ega mingisuguseid materjale.

Vene president Vladimir Putin ütles varem päeval, et IAEA missioon peaks kontrollima Ukraina tuumarajatisi võimalikult kiiresti, kui kordas väiteid, et Kiiev valmistub «räpase pommi» kasutamiseks.

«Nad ütlevad, et IAEA saab tulla ja kontrollida Ukraina tuumarajatisi. Me oleme selle poolt. Seda tuleks teha nii kiiresti kui võimalik,» ütles Putin Valdai klubis.

Räpane pomm on tavalõhkekeha, millele on lisatud radioaktiivset või muud ohtlikku materjali, mis plahvatuse korral laiali paiskuks. Moskva on süüdistanud Ukrainat sellise «räpase pommi» ettevalmistamises Vene vägede vastu.