Kapo hinnangul Mihkelson julgeolekuriski ei kujuta

«Kaitsepolitsei tegi 2020. aastal parlamendiliikmele Marko Mihkelsonile julgeolekukontrolli ja Mihkelsoni osas me julgeolekuriske ei tuvastanud,» lausus kapo pressiesindaja Jürgen Klemm Postimehele.

Riigikogu liikmel on ametikohajärgne juurdepääsuõigus täiesti salajase tasemega riigisaladusele. Parlamendiliikmele tehakse julgeolekukontroll selleks, et teha kindlaks, kas parlamendisaadik vastab NATO vastavussertifikaadi väljastamise tingimustele. See paragrahv selgitab ka üksikasjalikult riigikoguliikme õigusi riigisaladusele ja salastatud välisteabele ligipääsemisel.