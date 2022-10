Reinsalu vs Läänemets ⟩ Suur piiritüli: kas ohuhinnangud on kurjakuulutavad või mitte?

Kolmeosaline ettepanek, mis hõlmas Schengeni sisepiiril kontrolli taaskehtestamist, riigis ajutiselt viibivatele isikutele (v.a. turistid ja ELi kodanikud) registreerimiskohustuse seadmist ning Narva 2. piiripunkti sulgemist, tugines Reinsalu sõnul sensitiivsel julgeolekuinfol, millest on tema sõnul teadlik kogu riigi juhtkond.

Postimehe täpsustavale küsimus vastas Reinsalu, et julgeolekuinfo on tulevikku vaatav ehk puhtalt võimalikke riske ja ohte ennetav, kuid samas tugineb see viimaste aegadele reaalsetele praktikatele ja ilmingutele. Lähemaid detaile välisminister ei avaldanud.