INTERVJUU ⟩ Andrus Ansip: Euroopa vajab tehnoloogilist suveräänsust

Praegu töötate Euroopa Parlamendi liikmena ühtse turu komisjonis. Vaatasin selle komisjoni viimaseid uudiseid ja mulle jäi mulje, et selle tegevus on mõnevõrra päevakorrast lahutatud. Robotite liikumise reguleerimine on loomulikult oluline, kuid...

Tegelikult mitte. Töötame kõige pakilisemate teemadega, mida elu dikteerib. Samade teemadega tegelesin ka Euroopa Komisjonis. Euroopa digitaalse ühtse turu raames oleme esitanud kolmkümmend erinevat seadusprojekti ja rändlustasude kaotamine on vaid üks neist. Täna on meil ELis digitaalsete andmete vaba liikumine, mida varem ei olnud. Praegu on minu ülesanded Euroopa Parlamendis seotud muude äärmiselt aktuaalsete teemadega. Kõik on kuulnud, et maailmaturul ja meie ühtsel turul on kiipidega tagamise kriis. See oli eriti väljendunud pärast pandeemia vaibumist. Selgus, et autosid pole võimalik toota, kuna kiipe ei toodetud vajalikus koguses.