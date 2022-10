Karis: lähiriikide diktatuurid peavad vaba mõtteviisi kuritööks

Need on Karise sõnul pelgalt kaks näidet Viasna inimõiguste keskuse koostatud poliitvangide nimekirjast. Selle nädala seisuga hoiab Lukašenka režiim vangis enam kui 1330 poliitvangi. Võim loodab nii tasalülitada kogu Valgevene kodanikuühiskonna, vaba meedia, poliitilise opositsiooni ning ametiühingud.

«Mulle kui akadeemilise taustaga inimesele on õõvastav tõdeda, et vaba, teaduslikku mõtteviisi peetakse mõnes riigis kuritööks ning vaimuvaikuse- ja pimedusega hoitakse rahvast hirmu all,» nentis Karis ning lisas, et paraku on viimastel aegadel represseerituid lisandunud üha kiirenevas tempos – ja seda üle laia ilma.

«Lisaks vangistatutele on nad genotsiidiohvrid, küüditatud, asumisele saadetud. Oma hoo sellele annab mõistagi Venemaa julm agressioonisõda Ukraina vastu. Meelsusvangistusse satub Venemaal praegu ka inimene, kes läheb tänavale plakatiga «Rahu» või «Ei sõjale!»,» märkis Karis. «Ukrainas toimuv meenutab Eesti ajaloo kõige tumedamaid peatükke. Venemaa küüditab kümneid tuhandeid inimesi oma kodumaalt. Nende seas on arvukalt Ukraina lapsi, kes viidi oma perede juurest, et nad Venemaal üles kasvatada. See on osa genotsiidist, mida Putini režiim Ukraina rahva vastu ellu viib.»