GALERII ⟩ President Karis ja Kreeka peaminister rääkisid tööõhtusöögil ka rallist ja korvpallist

President Karis ütles ühismeedia vahendusel, et kohtumisel räägiti muuseas ka rallist ja korvpallist. «Nendega seonduvad eestlaste ja kreeklaste ühised elamused ning olulised nimed püsivad meeles,» märkis Karis.

«Töisel õhtusöögi mõnus õhkkond viitas üksmeelele. Kuigi üks riikidest on Euroopa lõuna- teine lõunaserval, tegutseme ja mõtleme väga paljudes asjades üha sarnasemalt,» tõdes Karis, lisades, et Venemaa agressiooniga kerkinud raskused on vastupidiselt kahtlustele riike ühendanud.