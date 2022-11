FOTOD ⟩ Elron: raudteel on tänavu olnud 59 eluohtlikku olukorda

Eluohtlikult on käitunud 17 last ja 15 korral sõiduautoga sõitnud inimesed, seitsmel korral on sõiduk rongile ette sõitnud ning tekitanud õnnetuse, milles on olnud kannatanuid. Peamiselt on ohuolukorrad tingitud liikluses osalejate tähelepanematusest ja liigsest kiirustamisest.

Elroni ohutusjuht Natali Aosaar ütles, et eriti murettekitav on sõidukijuhtide, aga ka laste liikluskäitumine, sest tähelepanematus ja liigne kiirustamine põhjustavad iga nädal mõne eluohtliku olukorra. Elroni rong on pidanud seetõttu raudtee ülesõidu või ülekäigukohal vajutama avariipidurit ning raudteed ületanud ja ohuolukorra tekitanud inimene või sõiduk, on pääsenud kokkupõrkest vaid paari sekundiga.

«Aasta algusest septembri lõpuni on ülinapilt pääsetud 59 korral. Nendest juhtumitest 17 korral oli ohuolukorrast pääsejaks laps, kes ületas raudteed veendumata, et rongi ei lähene. 15 korral aga sõiduk, kus viibis lisaks autojuhile ka mõni kaasreisija – see tähendab, et meie liikluses on kümneid inimesi, kes põhimõtteliselt võiksid pidada enda teist sünnipäeva, sest võimalikust surmast lahutas neid vaid paar sekundit,» ütles Aosaar.

Rongi pidurdusteekond on 10 korda pikem kui sõiduautol – 50 km/h liikudes ja avariipidurit vajutades saab rong pidama alles 100 meetri pärast.

Enim tähelepanematusest tingitud ohuolukordi on statistika järgi registreeritud Harjumaal, sh Tallinnas, Ida-Virumaal Narvas, Järvamaal, aga ka Lääne-Viru maakonnas, sealhulgas just Tapa läheduses.

Elroni pardasalvestuste väljavõtted ja pealtnägijatelt kogutud info on näidanud, et lastega tekkinud ohuolukorrad on tingitud tähelepanematusest ja kiirustamisest. Ei veenduta rongi lähenemises või hinnatakse rongi kiirust ja vahemaad valesti.