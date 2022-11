Tallinnas läheb prügivedu kallimaks

Abilinnapea Joosep Vimm rõhutas, et hinnamuudatus puudutab üksnes segaolmejäätmete mahutite tühjendamishindasid. «Ettevõtted on hinnatõusu põhjuseks toonud kasvanud personali- ja kütusekulud, mis omakorda on tinginud veokulu suurenemise,» selgituas Vimm. «Nõmme, Vanalinna, Kesklinna, Lasnamäe ja Põhja-Tallinna jäätmeveo teenusepakkumise lepingud on sõlmitud 2020. aastal ning selle ajaga on tõusnud kütusehind. Ukraina sõjast ja koroonapandeemiast tingituna on geopoliitiline ning majanduslik olukord Eestis toonud väga kõrge inflatsiooni ning sellist olukorda ei olnud võimalik hinnapakkumisel ning kontsessioonilepingute sõlmimisel ette näha. Tallinna Jäätmekeskuse teenindavates jäätmeveopiirkondades on lisaks personali- ja kütusekulule kahekordistunud käitlushinnad,» rääkis abilinnapea.