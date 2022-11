Tallinna uisuväljakud avatakse novembri teises pooles

Uuel hooajal on kooligrupid oodatud liuväljale esmaspäevast reedeni kell 8-17. Uisuplatsi pilet on tasuta, vajadusel saab õpilane uiske laenutada 4 euro eest. Selle hooaja liikumistundidesse on registreeritud juba ligi 30 tuhat õpilast, enamik neist – Vanalinna liuväljale. Kooliõpilaste jaoks uisukuu number üks on veebruar, millele on planeeritud üle 9600 külastuse.