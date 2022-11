Georg Sielmanni nimeliselt kontolt ilmus Facebooki Põltsamaa Elu gruppi postitus, et ta on pärit Saksamaalt ning tuli esivanemate maale Eestisse pensionipõlve veetma. Ta uuris, kas Põltsamaal on eakatele mõeldud kooskäimise kohta, näiteks raamatuklubi, ning kutsus Põltsamaa pensionäre end sõbraks lisama.