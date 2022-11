TÄISTUND ⟩ Aasta õpetaja tahab vene keeles õpetada pensionini

Uus seadus teeb valvsaks. Praegu tunneme, et peame oma tööga hüvasti jätma. Selleks, et eesti keeles rääkida, on mul vaja aega. Kas on võimalik, et mina kui õpetaja saavutaksin keeletaseme, et saaksin õpetada eesti keeles? Ei. Selleks saab olema teine õpetaja, mitte Jelena Botškova, konkursi võitja. Aga mida ta oskab lastele rääkida ja kuidas motiveerida? Me väljendame emotsioone emakeeles. Kuidas lohutada väikest last, kelle oled just vanematelt vastu võtnud ja hoiad süles – muidugi on see vene keeles.