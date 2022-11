Erakondade reitingud nädalaga suurt muutust ei toonud

«Üleüldiselt on jätkuvalt languses eelistuseta valijate osakaal. See tähendab, et need valijad, kes vahepeal olid oma eelistuste osas segaduses, on nüüd hakanud oma valikuid jälle tegema. Keskerakonna puhul tundub, et hetke positsioonide paranemine on tulnud ennekõike eesti valijate ridadest. Ning kuigi EKRE üleüldine toetus sel nädalal väga palju ei kasvanud, on viimasel nädalal märgata nende toetuse hüppelist kasvu vene valijate hulgas. Oktoobri lõpuks oli rahvuskonservatiivide toetuse tase vene valijate hulgas rekordilised 20 protsenti. Tasub meeles pidada, et vene valijate hulgas on eelistuseta valijate osakaal väga kõrge - hetkeseisuga ei ole erakondlikku eelistust enam kui pooltel vene valijatest,» rääkis Mölder.