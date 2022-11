Riik tagastas enammakstud tulumaksu 211 miljonit eurot

Maksu- ja tolliameti füüsilise isiku teenuse teenusejuhi Annika Oja sõnul MTA turuolukorrast lähtuvalt sel aastal nii suuri numbreid ilmselt ei näe, kuid siiski on kauplejatel oluline meeles pidada paari asja. «Kauplemisel tuleb deklareerida ka need kasumlikud tehingud, kus krüptoraha vahetatakse teise krüptoraha vastu, st kasu teenitakse ilma, et pangakontole laekuks tavavaluutat,» ütles Oja.