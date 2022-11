Raua ja Pronksi tänavate ristmik jääb esialgu avatuks

Tallinna linnavalitsus on varem teatanud, et ristmik suletakse alates 7. novembrist, kuid esialgu jääb ristmik siiski avatuks.

«Sedavõrd mahuka objekti puhul nagu Pronksi tänav on jooksvad muutused paratamatud. Oleme varem teada andnud, et Raua ja Pronksi tänavate ristmik läheb 7. novembril kinni ning Kreutzwaldi tänava ja 21. kooli vaheline Raua tänava lõik muutub kahesuunaliseks. Praegu jäävad need muudatused siiski ära ja kehtima jääb senine liikluskorraldus. Oleme pidevas suhtluses töövõtjaga ja eeldatavasti anname järgmise nädala teises pooles teada liikluskorralduse muudatustest,“ sõnas abilinnapea Vladimir Svet.