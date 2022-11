President Alar Karis PPA aastapäeval: politsei on liiga õhukeseks hööveldatud

Eesti riigi nägu

Presidendi sõnul on politsei ja piirivalve osa Eesti riigist, millega Eesti elanikud kokku puutuvad. «Politsei- ja piirivalveamet ongi paljudele Eesti riigi nägu ning kas see nägu on naeratav ja enesekindel või viril ja kuri, kujundab suhtumist Eesti riiki,» ütles riigipea. Tema sõnul peab politsei töö eesmärk olema, et riik pakub igaühele tõhusat, erapooletut ja toetavat kaitset ning abi.