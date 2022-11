NY Times: Kaja Kallasest võib saada järgmine NATO peasekretär

Küll aga on lehe arvates USA-s märkimisväärne toetus Ukraina juurtega Kanada asepeaministril ja rahandusministril Chrystia Freelandil. Samas märgib leht, et ka talle võidakse ette heita liiga suurt Ukraina toetamist. Samuti räägib tema kahjuks ka tõik, et võrreldes Ida-Euroopa riikidega ei ole Kanada piisavalt kiiresti tõstnud oma kaitsekulutusi.

Endiselt on ka võimalus, et liikmesriigid lepivad kokku, et praeguses keerulises julgeolekuolukorras pikendatakse senise peasekretäri ametiaega aasta võrra. Üks on kindel, et nii Washington kui ka Brüssel tahavad saada järgmise peasekretäri paika kindlasti enne novembrit 2024, kui toimuvad Ameerika Ühendriikides presidendivalimised.