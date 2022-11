Tallinn otsib kohti lume ladustamiseks

Eelistatud on platsid, mis asuvad Tallinnas, aga on samas elumajadest võimalikult kaugel, et vähendada lume ladustamisel tekkivat müra, teatas linnavalitsuse pressiesindaja esmaspäeval.

«Soovime, et linn oleks võimalikult hästi läbitav kõigile liiklejatele ja lumest puhas ning selleks otsime täiendavalt kohti lume ladustamiseks. Lumeladustusplatsi asukoht ei tohiks olla elumajade vahetus läheduses – me saame hästi aru, et kohalikele ei paku rõõmu naastrehvide mõjul mustaks muutunud lumehunnikute kõrval elamine. Seda enam, et väljaveo tehnika töötab eriti aktiivselt just öösiti,» sõnas Svet. «Iga-aastaselt tellime platside keskkonnaanalüüsi, et vältida ümbritseva keskkonna reostumist. Ühtlasi loobume tänavu lume ladustamisest Sütiste metsaga külgneval lagendikul ja vähendame mahte Paeväljal.»