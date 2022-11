Kallas vastas riigikogus arupärimistele: fookuses olid LNG-laev, Estonia vrakk ning ÜK vägede lahkumine

«Iga heategu saab karistatud. Selles osas ei olnud Eestil Ühendkuningriigiga kokkulepet, et tegemist oleks alaliselt Eestisse jääva lahingugrupiga. Algusest peale oli selge, et tegemist on ajutisega,» selgitas Kallas, lisades, et algselt pidi teine lahinggrupp viibima Eestis juunini, seda pikendati mais aga detsembrini. «Ja siis oli teada, et teise lahingugrupi Eestis paiknemist ei pikendata, välja arvatud juhul, kui julgeolekuolukord Läänemere piirkonnas peaks vahepeal märgatavalt halvenema,» lisas ta.

Henn Põlluaas (EKRE) heitis Kallasele ette, et too ei rääkinud sellest, et brittide lisaväed tulevad siia ajutiselt. «Ei rääkinud kaitseminister Pevkur sellest mitte poole sõnagagi, et nad viibivad siin ajutiselt. Avalikkusele korrutati kogu aeg, et nüüd nad saabusid ja siia nad jäävad ja me oleme endisest kaitstumad. Miks te valetasite?»