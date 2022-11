Iiri kohus otsustas Imre Arakase Leedule välja anda

Arakas viibis kohtuistungil ka ise, öeldes ainult oma advokaadile, et miski ei takista teda lendamast ega tal ei ole koroonaviirust ega selle järelmõjusid. Varasemalt on Burns väljaandmise aega just koroonapandeemia tõttu mitu korda edasi lükanud.

Postimees kirjutas mullu, et Leedu võimud seostavad Imre Arakat Leedu kuritegelikus ilmast tuntud Kaunase elaniku Deimantas Bugavičiuse mõrvaga, mis leidis aset 2015. aastal. Seoses Bugavičiuse palgamõrvaga on kahtluse all kolm eestlast, kellest kaks - Arle Grabbi ja Hans-Erik Ehvert on Leedus vahi all juba 2018. aastast.