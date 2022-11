Tarmo Miilits: oluline on tuvastada, et kadunud relvad ei ole halbadesse kätesse sattunud

Relvad liiguvad mitmel tasandil

Miilits selgitas, et relvade liikumisel akadeemia sees on mitu erinevat tasandit. «Kõigepealt on ametnike tasand, kelle kätte antakse [relv] hoiule. Järgmine tasand on relvuri tasand, kes peab vastavad kanded tegema erinevatesse infosüsteemidesse või siis ka paberkandjal ning kõik üleandmised fikseerima. Järgmine tasand on see osakond, kellele see vastutusala kuulub, et neil oleksid vastavad korrad ja juhendid olemas, et erinevad protseduurid oleksid õiguspäraselt läbi viidud.»