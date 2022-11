Ujulaga Wiru spordikeskus on Kohtla-Järve uhkemaid sel sajandil rajatud ehitisi. Kuid ka selleks võetud laenude tagasimaksmisega on linn jännis, samuti kaasnevad ülalpidamiskulud.

Kohtla-Järve linn peab kärpima plaanitud kulutusi, sest ühtäkki on ilmnenud, et linnal on eeldatavasti inimliku eksituse tõttu raha ligikaudu miljoni euro võrra vähem, kui saadikud tänavust eelarvet kinnitades teadsid.