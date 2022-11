Algab esimene laiaulatuslik lastega perede elukorralduse uuring

«Iga Eesti pere, kelle poole küsitleja pöördub, saab läbi selle uuringu anda oma panuse, et Eesti riigi perepoliitika põhineks tõenduspõhisel infol,» ütles sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja Liisa-Lotta Raag. «Aina mitmekesisemate peremudelite juures on äärmiselt oluline teada, milline on Eesti perede tegelik elukorraldus ja millised on erinevat tüüpi lastega perede vajadused, kuhu riik peaks senisest enam panustama. Uuringu tulemused on meile abiks vajalike poliitikameetmete kavandamisel – kõige kiiremini jõuavad tulemused arvatavasti kasutusse ühe vanemaga peredele suunatud toetusmeetmete planeerimisel.»