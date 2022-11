Algab esimene põhjalik lastega perede elukorralduse uuring

«Iga Eesti pere, kelle poole küsitleja pöördub, saab anda oma panuse, et Eesti riigi perepoliitika põhineks tõenduspõhisel infol,» ütles sotsiaalministeeriumi perede heaolu ja turvaliste suhete osakonna juhataja Liisa-Lotta Raag.

Aina mitmekesisemate peremudelite juures on oluline teada, milline on Eesti perede tegelik elukorraldus ja millised on erinevat tüüpi lastega perede vajadused, kuhu riik peaks senisest enam panustama.