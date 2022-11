Väliskomisjoni juhiks saab Andres Sutt

«Välis- ja julgeolekupoliitikas on praegu väga keeruline aeg, kus Eesti huvide kaitsmine vajab väliskomisjoni kõigi liikmete ühtset panust. Eesti peab jätkama Ukraina igakülgset toetamist ning oma liitlaste veenmist, et Putini kaotus ja Ukraina võit on vaba ja demokraatliku maailma huvides. Loodan, et saan selles töös arvestada kõigi kolleegide toetuse ja koostööga,» ütles Sutt.