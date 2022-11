1200 eestlaste toetatud drooni anti üle Ukrainale

MTÜ Herojam Slava poolt korraldatud ühisrahastuskampaania käigus õnnestus tänu Eesti ja Ukraina IT-ettevõttele ELEKS ning 1200 eestlasele koguda vajaminev ligi 380 000 eurot, et hankida Ukraina erioperatsioonijõududele nende poolt soovitud just Eesti valmistaja Threodi poolt toodetud kaks maailma tippklassi luuredrooni.

Ukraina kaitsejõud juba kasutavad antud droonide varasemaid mudeleid ning oma kasutuskogemuse põhjal paluti abi just nende mudelite juurde hankimisel. Praeguseks on droonid Elvi ning Ay Petri valmis ning üle antud Ukraina erioperatsioonijõududele, operaatorid läbinud ligi kolmenädalase koolituse Eestis ning on nüüdseks tagasi Ukrainas.