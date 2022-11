VÄLKVIDEO ⟩ Indrek Kannik: venelaste ressursid Hersonis on tõenäoliselt otsakorral

Indrek Kannik rääkis Postimehe Sõjastuudios, et hetkel on raske ennustada, kui kaua Hersoni tagasivõtmine võiks ukrainlastel aega võtta.

«On üsna erinevat infot, kas või selles suhtes, et kui palju venelastel seal üksusi on. Mulle tunduvad tõenäolisemad need numbrid, kus räägitakse umbes 20 000 või 15 000 inimesest, aga ma olen lugenud ka hinnanguid, et venelastel on seal 40 000 meest.»