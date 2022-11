Britid saadavad Eestisse koptereid

«Saime kokkuleppele, et järgmisel aastal suureneb brittide panus Eesti julgeolekusse tuntavalt. Jaanuaris saabuvad Eestisse Chinook transpordikopterid, märtsis lisanduvad Apache’i ründekopterid, aprillis tulevad hävituslennukid Typhoon ja mais tuleb Kevadtormile täiendav lahingugrupp,» loetles Pevkur kokkuleppega saavutatut.

«Aasta jooksul panustatakse ka Läänemere turvalisuse tõstmisesse ning läbi terve aasta hoiab Ühendkuningriik kõrges valmiduses Eestisse saatmiseks brigaadisuurust üksust, mis planeeritakse Eesti diviisi koosseisu ja on valmis vajadusel koheselt Eesti kaitsmiseks appi tulema,» märkis Pevkur, lisades, et Eestisse jäävad samuti tänavu suvel liitlaste lahingugrupi tugevduseks toodud mitmikraketiheitjad (MLRS) M270 ja lühimaa õhutõrjesüsteemid Stormer.

«Ühendkuningriigi pühendumus Eesti ja Euroopa kaitsele ja julgeolekule on kaljukindel. Selliste võimekuste nagu Apache ja Chinook helikopterite saatmine Eestisse on selge tunnistus meie kahepoolsete suhete tugevusest ja sellest, kui oluliseks me peame õlg õla kõrval tõhusalt tegutsemise arendamist,» ütles Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace.