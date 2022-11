Karis ÜRO kliimakohtumisel: konfliktid veele juurdepääsu pärast on vältimatud

«Miljardite inimeste elatis ja tervis sõltub nende juurdepääsust veele. Teame, et kliimamuutused muudavad olukorra veelgi keerulisemaks – praeguse olukorra jätkumisel jääb aastaks 2030 vajaminevast veest 40 protsenti puudu. See tähendab, et konfliktid veele juurdepääsu pärast on vältimatud,» sõnas Eesti riigipea.

Ta märkis, et kuna 60 protsenti maailma pinnavee varudest on sellised, mida korraga jagavad kaks või enam riiki, on piiriülese veevaru jagamine kasvava tähtsusega. «Sellises olukorras on tähtis, et meil oleks õiguslik raamistik, mis võimaldab piiriüleseid veekogusid jagavatel riikidel teha koostööd, jagada veevarusid ja kohaneda kliimamuutustega,» sõnas president Karis.