Ainsana on arusaadavad ladinakeelne sõna «anno» ehk aasta ja number 9, mis võiks viidata kivi pärinemisele 15. või 16. sajandist.

«Mingit selgust pole,» nentis Ida-Harju praostkonna praost ja Jõelähtme Püha Neitsi Maarja koguduse õpetaja Margus Kirja. «Ma ei oska öelda, kui palju on keegi asjaga edasi tegelenud. Olen kuulnud, et fotosid on saadetud ka piiri taha, aga ei midagi enamat,» lisas ta.