Analüüs ⟩ Ajakirjanike hagemisest ähvardab saada uus ja ohtlik praktika

Loo teeb huvitaks tõik, et Mano esitas kaebuse otse ajakirjaniku, aga mitte väljaandja ehk telekanali peale. Viimane on selles juhtumis TV3 – vaidlus käis kuue aasta taguse saate üle ning toona oli «Kuuuurija» selle kanali saade.

Nimelt kehtis Eestis pikka aega tava, et sedasorti kohtuasjades vaieldakse väljaandega, olgu see siis ajaleht, veebiportaal või telekanal, mitte aga konkreetse ajakirjanikuga. Põhjuseks asjaolu, et avaldatu eest vastutab väljaanne.