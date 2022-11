Kallas: Jüri Ratas ei juhi riigikogu istungit

Mart Helme Kallasele: lõpetage laimamine või anname teid kohtusse

Riigikogu liige Mart Helme (EKRE) ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis peaminister Kaja Kallasele, et kui ta ei lõpeta laimamist, annab EKRE fraktsioon ta kohtusse.

«Ma protesteerin selle vastu, et peaminister mind laimab jälle puldist. Minul ei ole mingisuguseid asju, mida mina ei teaks oma mõisa renoveerimisega seoses. Ja see, et tema midagi teab väidetavalt, on laim,» ütles Helme.

«Me teame väga hästi, kuidas eriteenistused töötavad, erinevalt teist, kes te peate ainult kogu aeg mingeid meie erakonna vastaseid süüdistuskõnesid, milledel ei ole alust, mis on laim – algusest peale laim. Lõpetage laimamine! Vastasel korral, tõepoolest, me võtame fraktsiooni koosolekul vastu otsuse: me kõik anname teid – 19 saadikut – anname teid kohtusse, kui te seda laimamist ei lõpeta,» lausus Helme.

Ta tõstatas riigikogus üles Marko Mihkelsoni teema. «Antud juhul küsimus Marko Mihkelsonist ja julgeolekust on täpselt see: konks on sisse löödud ja ta teeb seda, mida ta peab. Nüüd, küsimus on selles, kes on selle konksu sisse löönud ja kelle käske ta täidab. Kas ta käib Moskvas aru andmas vahetult enne Krimmi annekteerimist ja vahetult enne täiemahulise Ukraina sõja puhkemist? Või käib ta meie eriteenistuste konksu otsas kusagil midagi tegemas?» küsis Helme.

Kallas vastas seepeale, et Helme väitis, justkui Mihkelson oleks kompromiteeritav. «Ei ole, kui see protsess oli ka julgeolekuasutustele teada. Siis võiks öelda, et kui on midagi sellist, mis võiks varju heita ja kardaks selle avalikuks tulemist, siis saaks võib-olla šantažeerida. Te teate ilmselt omast käest väga hästi, kuidas ikkagi oli selle mõisa renoveerimisega,» lausus Kallas.

Peaministri sõnul ei saa Mihkelsoni tegevust vaadates kuidagi öelda, et Mihkelson tegutseb Venemaa huvides, pigem vastupidi. «Pigem on ta selgelt oma arvamust avaldanud ja Ukraina eest seisnud ja kaitsnud neid seisukohti ka siin, olnud eestvedaja väga olulistel teemadel, nii et seda näitavad tema teod,» vastas Kallas.

BNS