Filmida tunnis või mitte? Õiguskantsler jätab selle koolijuhtide otsustada

Õiguskantsler Ülle Madise andis koolijuhtidele õiguse ise otsustada, kas õpilane tohib tundi salvestada ning kas see on kooskõlas õpetaja ja teiste laste õigustega. Küsimuse tõstatasid õpetajad, kelle väitel olid lapsevanemad kasutanud tunnis salaja filmitud lõike nende kiusamiseks. «Mõistan, et selline olukord võib olla väga häiriv,» lausus õiguskantsler.