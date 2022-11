Bideni sõnul näitab Hersonist lahkumine Venemaa tõsiseid probleeme

«See on tõend selle kohta, et nende sõjaväel on tõelised probleemid,» sõnas Biden Washingtonis ajakirjanikele.

«Inforuumis oli täna palju rõõmustavat ja see on arusaadav, et tunded on laes. Aga me peame olema vaoshoitud ja seda alati sõja ajal. Kindlasti ei saa me siin rääkida ka meie operatsioonide pisiasjadest lõunasuunal, idas või mujal. Kui meil on oma tulemus, siis kõik näevad ja kuulevad seda. Kindlasti,» ütles president.