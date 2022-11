Lääne-Virumaal hukkus elumajapõlengus inimene

Käesoleval aastal on tulekahjus hukkunud juba 33 inimest. Läbivaks probleemiks on traagiliste õnnetuste puhul olnud hooletus suitsetamisel, samuti elupäästva suitsuanduri puudumine või selle mittetöökorras olek. Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel tema varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed.