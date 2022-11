MTÜ Herojam Slava kogub Ukraina elanikele gaasipliitide ja balloone

MTÜ Herojam Slava kaasasutaja Jaanika Merilo sõnul on Vene raketid Ukrainas hävitanud või kahjustanud 40 protsenti elutähtsast infrastruktuurist – soojusjaamasid, gaasitaristuid, veevarustust ning pommitamised jätkuvad. «Paljud ukrainlased mõistavad neid raskuseid, aga ikkagi ei taha ära sõita oma kodust. Palume teil kaasa aidata 1000 perele gaasipliidi ning ballooni hankimisel, et külmal talvel saaks vähemalt sooja toitu Hersonis, Dnipropetrovski oblastis, mis võtab vastu tohutuid põgeniketulvasid ning piiriäärses Harkivis.»

MTÜ Herojam Slava kogus eelmise projektiga raha kahe drooniga Threod C VTOL Eos luuredroonikomplekti jaoks. Ligi 1200 elaniku ning ettevõtte abiga on droonid nüüd valmis, üle antud Ukraina erioperatsioonijõududele ning operaatorid on läbinud kolmenädalase koolituse ja on tagasi Ukrainas.