Kohus mõistis narkolaboris plahvatuse põhjustanud elaniku vangi

«Sellised ained on ka ükshaaval ohtlikud, kuid segatuna ja kuumutatuna eritub mürgiseid gaase ja need võivad plahvatada. Praegusel juhul õnneks keegi surma ei saanud, kuid segaja ise sai tõsiseid põletushaavu ja kahjustada said ka keldri uksed, aknad ning esimese korruse korterid,» ütles Lõuna ringkonnaprokurör Ülle Hõrak.