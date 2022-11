Sotsiaalabis pettunud vanahärra: mulle öeldakse, et saa ise hakkama!

Pelgurannas elav vanahärra on enda sõnul juba aastaid Põhja-Tallinna valitsuse sotsiaalosakonnaga vaenujalal olnud: küll ei pakuta talle korterit, tal on soovitatud end ära tappa ja nüüd kustutati ta elupinda vajajate nimekirjast sootuks. Sotsiaalosakond sedastab, et nii must-valge see olukord ei ole.