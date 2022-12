100 nägu ⟩ Allan-Hermann Pool: aju rakukaartide geograaf

Tänaseks on aju funktsioonide kirjeldamisel jõutud piirkondade kirjelduselt – mida teeb näiteks otsmikusagara üks või teine piirkond või kuklas olev ajuosa – selle rakulise kirjeldamiseni. Nüüdseks on väga palju teada, milliste ülesannete eest vastutavad just täpselt millised rakukooslused.

Väiksemate organismide ajud on tõepoolest üksikuteks rakkudeks jagatud ja neist igaühe geneetiline loomus ja ühenduste erinevused on kindlaks tehtud. Vähem kui kümne aastaga on selliste teadmisteni jõutud: ajudes on üle paari tuhande erinevat tüüpi põhiraku ning ühe keskuse ruumikübemes on erinevate rollidega rakke kõrvuti kümneid ja kümneid.

Pool oli Postimehe aasta saja näo hulgas ka 2020. aastal. Siis tõusvana ja nüüd aga esimesele olulisele kohale jõudnuna. Sel aastal on ta Texase osariigis Georgtownis olevas Southwesterni ülikoolis aluse pannud The Pool Labile. Allan-Hermanni uurimisrühm jahib seal rakke, mis asuvad seljaajus ja ajutüves ning millel on seos valuga. Valu tapab, valu nüristab ja mida kõike veel ning nii on Poolilabori eesmärk otsima asuda valuravimite sihtmärke meie närvisüsteemis.