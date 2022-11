Pühapäeval tähistatakse isadepäeva ja heisatakse Eesti lipud

Isadepäev on perekondlik tähtpäev, millega austatakse isasid ning tähtsustatakse nende rolli laste kasvatamisel ja ühiskonnas. Kell 11.15 tervitab president Alar Karis ERRi vahendusel kõiki Eesti isasid Raplast. Esinevad Vaiko Eplik, Priit Võigemast, Mikk Pedaja perega ja paljud Rapla andekad noored.

Eesti Naisliit annab üle aasta isa tiitli kell 12 algaval kontsertaktusel Estonia kontserdisaalis. Kontserdi pealkiri «Isaga ja isata» on inspireeritud maailmas toimuvast olukorrast, et avaldada toetust Ukrainas toimuvale. Eesti Naisliit on aasta isa tiitlit omistanud aastast 1998.