Rihanna: pesuimpeeriumi valitsejanna

Oli ainult aja küsimus, mil 34-aastase lauljatari Robyn Rihanna Fenty pesu- ja iluimpeeriumi väärtus ületab miljardi dollari piiri. Ei läinudki kaua aega, sest tänaseks on Forbes ametlikult tituleerinud Rihanna Ameerika noorimaks self-made miljardäriks ning ühtlasi on ta Forbesi nimistus ainus alla 40-aastane miljardär.

Rihannal on üldse olnud hea aasta: lisaks sellele, et lauljatar rahas supleb, sai naine maikuus esimest korda emaks ning ilmus lauljatari esimene lugu 2016. aastast, millel on olnud tohutu edu.