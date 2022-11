Hartman: KOV valimiste keeleoskuse nõue ei lahenda juurprobleemi

Hartmani sõnul peab justiitsministri ettepaneku asemel kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerija andma enesehinnangulise kinnituse, et ta suudab volikogu liikme kohustusi eesti keeles täita. Selleks on vaja täiendada kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 33.

«Eesti keel töökeelena peab olema tagatud igas omavalitsuses. Selline justiitsministri ettepanek nõuda kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerijalt eesti keele B1 taset ei paku lahendust, mis soodustaks eesti keele õpet ja selle omandamist. Toetan igati seda, et volikogu liikmed peavad valdama eesti keelt tasemel, et olla võimelised osalema volikogu istungitel ning sisuliselt läbi töötama volikogu liikme kohustustest tulenevad tekstid. Kuid justiitsministri välja pakutud keeletaseme nõudmine ning selle kinnitamine dokumendiga on esiteks õigusvastane, sest paneb eesti ja muust rahvusest kandideerijad ebavõrdsesse olukorda, ning teisalt on B1 ebapiisav, et tagada ladus töötamine eesti keeles,» sõnas kultuuriminister Piret Hartman.