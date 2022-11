Emeriitkuningas Juan Carlos I armuskandaaliga kohtu all

Hispaania kuningas Juan Carloses (84) on sellist head vana kooli vunki: kuningas on valitseja jumala armust ja talle ei lähe korda, mida arvavad temast rahvas, perekond või valitsus. Kuningas Carlosest ei paista kuskilt nüüdisaja kuningate närvilisust, erinevalt mitme riigi eliidist ei püüa tema palehigis rahvaga sama keelt kõneleda või käia ringi, kroon pigem peos kui peas.

Mäletatavasti loobus kuningas Carlos troonist oma poja Felipe kasuks aastal 2014, sest kahtlased äritehingud ja isiklikud afäärid hakkasid siit-sealt lekkima. Hispaania uurimisorganid on alustanud Juan Carlose finantsasjade suhtes mitu menetlust. 2019. aastal avalikust elust tagasi tõmbunud endine kuningas pages aasta hiljem Saudi Araabiasse eksiili, et Euroopa võimud teda kätte ei saaks. Kui Juan Carlos 2014. aastal troonist loobus, siis kaotas ta riigipea immuniteedi ja 2016 ilmus raamat tema armuseiklustest, mis endise kuninga suhtes sugugi armulik polnud. Raamatu järgi olnud Juan Carlos intiimsuhetes paljude naistega. Samas on kuningas 1962. aastast olnud abielus kuninganna Sofiaga.