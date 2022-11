Reinsalu õnnitles Ukraina kolleegi Kulebat Hersoni vabastamise puhul

Ukraina välisminister tänas Eesti rahvast toetuse eest Ukrainale ning ütles, et Hersoni inimeste pisarad tänaval Ukraina sõdureid tervitades on ka tänupisarad Eesti inimestele sõpruse ja abi eest.

«Me ei tohi lasta Venemaa agressioonisõja korraldajatel karistuseta pääseda, mispärast on oluline luua kiiremas korras rahvusvaheline eritribunal,» rõhutas Reinsalu ning lisas, et kuigi Ukraina on sundinud Vene väed mitmes piirkonnas taganema, on humanitaar- ja sõjalise abi andmine Ukrainale kriitilise tähtsusega.