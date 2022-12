100 nägu ⟩ Jukka Jalonen: soomlaste kuldse duubli peaarhitekt

Põhjanaabrite juures ebajumala staatusesse tõusnud mees on soomlase musternäidis. Teda on seostatud NHLi klubidega ja rikka Šveitsi liigaga, kuid ta on eelistanud jätkata rahvuskoondises. Nõudlikuks muutunud fännid ootavad aga uusi võite. Mais on Soomel kodujääl võimalik võita järjekordne MM-tiitel.