Alar Karis: Eesti kaitsmine on kogu riigi ja ühiskonna ülesanne

«Kahjuks jääb julgeolek Eesti jaoks ilmselt alati märkimisväärseks väljakutseks. See tähendab, et riigi ja ühiskonnana peame alati olema valmis selleks, et ühel või teisel viisil tuleb meil oma iseseisvuse eest välja astuda. Väikese riigina puudutab see ülesanne meist paljusid,» kõneles president Karis.

Karise sõnul püsib Venemaa meie suurima eksistentsiaalse ohuna ning me ei tohi peljata seda välja öelda. «Neil teemadel tuleks rääkida konstruktiivselt ja inimlikult, ent samas ilma valehäbi ja hirmuta – Eesti on meie riik ja Eesti kaitsmine on meie õigus ja kohus,» ütles riigipea.

«Peame oleme efektiivsed ja targad, ja looma iga euro eest võimalikult palju riigikaitset,» ütles riigipea. «See on tähtis ka seepärast, et Eesti inimeste kaitsetahe sõltub muu hulgas ka sellest, kas meie riigikaitset arendatakse arusaadavalt, tõhusalt ning usutavalt. Kohati vajab see rohkelt selgitamist ja kohalike kogukondade kaasamist, kui riigikaitseline tegevus toob kellelegi täiendavaid kohustusi või toob kaasa muudatusi elukorralduses.»

Presidendi sõnul on oluline reservväelaste parem kaasatus riigikaitsesse. «Et olla paremini valmis, peame leidma viise, kuidas vabatahtlikult riigikaitsesse panustajaid oleks võimalikult palju. Me peaksime tihendama sidemeid reservüksuste liikmete vahel, et luua kokkuhoidvat ning üksteist toetavat võrgustikku,» leiab riigipea.