Will Smith: lühikese süütenööriga Oscari-võitja

Tänavusel Oscari-galal kaotas filmitäht Will Smith ootamatult enesevalitsuse, kui lavale astunud koomik Chris Rock viskas nalja Smithi abikaasa üle. Smith astus miljonite televaatajate ning teiste filmistaaride ees lavale Rocki ette, lajatas talle vastu vahtimist, naases oma istekohale ning karjus üle saali. Sellele vaatamata võitis Will Smith samal õhtul kuldmehikese, mida ta kahtlemata aastaid on oodanud.